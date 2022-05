Huisartspraktijk Barger-Compascuum gaat samen met Zwartemeer

De huisartsenpraktijk in Zwartemeer, waar dokter Hans Douwes geen opvolger voor kan vinden, gaat samen met de digitale huisartsenpraktijk De Veendokters in Barger-Compascuum. Dat vertelt praktijkmanager Jeanet Scheper in de RTV Drenthe-talkshow De Staat van Drenthe.

De 2.800 patiënten die gewend waren naar de praktijk in Zwartemeer te komen, kunnen dat blijven doen. De praktijk blijft namelijk behouden. Ron Wissink van Huisartsenzorg Drenthe is daar blij mee. "We hebben het net voor elkaar gekregen dat daar tot het eind van het jaar drie waarnemers ingezet kunnen worden. Die houden vanuit Zwartemeer de praktijk draaiende."

Voorlichtingsavond

Maar de manier van werken zal gaan zoals praktijk De Veendokters dat nu doet in Barger-Compascuum: het contact tussen arts en patiënt loopt zoveel mogelijk via telefoon of een app. Een afspraak kan worden ingepland via de website of een telefonisch terugbelsysteem. Speciaal voor de patiënten uit Zwartemeer komt er een voorlichtingsavond in de eerste week van juli.

Jeanet Scheper van De Veendokters: "Barger-Compascuum en Zwartemeer liggen dicht bij elkaar, dus we kunnen ook veel flexibeler werken en ook voor elkaar gaan waarnemen."

Huisartsentekort

Het samengaan van de praktijken in Zwartemeer en Barger-Compascuum is een oplossing voor het oplopende huisartsentekort in Drenthe. Want dat tekort wordt steeds nijpender in onze vergrijzende provincie.