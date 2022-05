Huisarts in Assen over toenemende werkdruk: 'Ik voelde mij als een hamster in een rad'

Sijtsema werd in 2009 huisarts. Ze begon als waarnemer, met het idee om uiteindelijk een praktijk over te nemen. Toen ze aan het werk was zag ze haar droom wegvloeien. "Ik zag om mij heen dat veel collega's op hun tenen liepen. Ze waren bezig met overleven, het is pure topsport. Ze waren een spreekuur aan het managen en niet meer bezig met de essentie van het vak: in verbinding staan met een ander mens."