Provincie wil miljoen euro bijdragen om wegen in Borger-Odoorn veiliger te maken

Op de Valtherweg en de Exloërweg geldt nu een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Een gedeelte van de Exloërweg loopt door Valthe, daar geldt nu een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat gaat veranderen naar 30 kilometer per uur. Voor de rest van de twee straten gaat de snelheid ook naar beneden: naar 60 kilometer per uur. Daarbij wordt ook de inrichting van de weg veranderd, om zo de veiligheid nog meer te vergroten.