In de buurt van Roden en Norg zijn vanmiddag jerrycans en vuilniszakken met mogelijk drugsafval gevonden. Daardoor is een deel van de N372 bij Roden dicht. Dat geldt ook voor de Noordseveldweg bij Norg.

De politie en brandweer onderzoeken of er daadwerkelijk drugsafval is achtergelaten. Het is niet bekend wanneer de wegen weer opengaan voor verkeer.