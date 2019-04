Lokfietsactie in Assen succesvol, politiehond zet tanden in verdachte

In de afgelopen weken werd er vier keer aangifte gedaan van fietsendiefstal in de omgeving van de Grift in Assen. Reden voor de politie om een lokfiets in te zetten, een normale fiets met technische hulpmiddelen.Zondagavond was het raak. Iemand nam de lokfiets mee, waarna de politie in actie kwam. Kort na de diefstal werd de tweewieler teruggevonden aan de Hoofdvaartsweg. De vermoedelijke dader was zonder de fiets de bosjes in gevlucht langs de Asserwijk.Toen de politie bij de bosjes aan de Asserwijk kwam, kwam er een 23-jarige Assenaar helemaal vies uit gelopen. Hij kon niet verklaren waarom hij daar was en waarom hij zo smerig was. Hij is door de politie aangehouden op verdenking van fietsendiefstal en naar het cellencomplex gebracht.Omdat agenten het vermoeden hadden dat de verdachte Assenaar spullen had achtergelaten in de bosjes die hij had gebruikt bij het stelen van de fiets, werd een politiehond ingezet. Die ontdekte een tweede verdachte, een 18-jarige Assenaar, verstopt in de bosjes. Hij werd door de politiehond in zijn been gebeten en is daarna aangehouden voor de fietsendiefstal.Naast een tweede verdachte ontdekte de politiehond ook een accu-slijptol in de bosjes. Deze is door de politie in beslag genomen. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.