Rijkswaterstaat herstelt slecht deel A28, toerit Dwingeloo vannacht dicht

Rijkswaterstaat laat woensdagavond een deel van de A28 tussen Hoogeveen en Beilen repareren. De toerit naar de snelweg richting het Noorden vanuit Dwingeloo is daardoor vanaf 19.00 uur gesloten voor verkeer.

Vanaf de afslag naar Dwingeloo waarschuwt Rijkswaterstaat al enkele weken voor het slechte wegdek. Tot aan het ecoduct enkele kilometers verderop is de maximumsnelheid op de snelweg verlaagd naar 70 kilometer per uur. Woensdagavond en -nacht wordt gewerkt aan het opknappen van het wegdek. Een deel van de weg wordt daarbij afgesloten. "Daardoor kan er een beetje hinder zijn voor verkeer. Morgenvroeg om 06.00 uur is alles weer klaar", laat een woordvoerder weten.