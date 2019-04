Uithuiszetting dreigt voor gehandicapte vrouw (41): ouders naar rechter

In de kleinschalige woonvorm in Roden wonen acht cliënten. De dochter woont daar sinds 2010. De vrouw is lichamelijk en geestelijk gehandicapt. De ouders verhuisden in 2010 vanuit Den Haag naar het Noorden en vonden in deze woonvorm de perfecte zorglocatie voor hun dochter. Nu zou ze per 1 juni uit het Thomashuis moeten vertrekken.De huidige ondernemers deden in 2016 hun intrede als contracthouders van het landelijke franchiseconcept Thomashuis. Kort voor hun komst speelde een zedendelict binnen het tehuis in Roden. Een medewerker werd door de huidige eigenaren ontslagen nadat hij bekende twee bewoners te hebben betast, waaronder deze 41-jarige vrouw. Het Openbaar Ministerie besloot de man niet te vervolgen. Hiertegen hebben de ouders bij het Hof een klachtenprocedure in gang gezet.Het zedendelict was niet de reden van het kort geding over de uithuiszetting. De ouders uitten hun zorgen over de wijze waarop de dochter wordt verzorgd. De zorgverleners voelen op hun beurt zich steeds weggezet als incompetent. Een verbeterplan met betrekking tot de zorg voor de dochter werd nog opgezet. Maar voor korte duur, zei de vader. "Omdat vanuit het Thomashuis de motivatie ontbrak om hieraan mee te werken." De ouders pleitten voor een hernieuwde start met de zorgondernemers."Het plafond is bereikt", klonk vanaf de andere zijde. De vertrouwensrelatie is dusdanig verstoord, dat de dochter niet meer langer in de instelling kan blijven, vinden de ondernemers. Voor 1 oktober moet ze vertrekken, anders gooit het duo de handdoek in de ring. "Dit kost te veel negatieve energie. Ik trek het niet langer, dan gaan we dicht", zegt de vrouwelijke onderneemster.De rechter doet binnen twee weken uitspraak.