Midden-Drenthe naar Raad van State na onenigheid over juiste vergunning insectenkwekerij

De gemeente Midden-Drenthe stapt naar de Raad van State om aan te vechten dat er opnieuw naar de vergunning moet worden gekeken die de gemeente vijf jaar geleden heeft verleend aan insectenkwekerij Wadudu in Beilen. De bestuursrechter bepaalde vorige maand dat de vergunning nogmaals onder de loep moet worden genomen. De gemeente is het daar niet mee eens.

Maar omdat Wadudu volgens omwonenden meer activiteiten zou ontplooien dan waarvoor de vergunning in 2017 door de gemeente Midden-Drenthe is verleend, moet deze opnieuw tegen het licht worden gehouden, zei de bestuursrechter vorige maand. De gemeente is het hier niet mee eens en stelt op haar beurt dat de vergunning wél op juiste gronden is verstrekt.