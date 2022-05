Ruim een maand verkeershinder door werk aan Mondenweg (N379)

Het werk duurt van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 15 juli, en begint bij de rotonde van de N379 in Nieuw-Buinen. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar het zuiden, naar de rotondes in Eerste Exloërmond, Valthermond en Tweede Exloërmond. Aan elke rotonde wordt in totaal zo'n tien dagen gewerkt.

Het verkeer op de Mondenweg richting Veendam en Borger wordt omgeleid langs Stadskanaal via de N366 en de N374. Mensen die in de Mondendorpen willen blijven, worden omgeleid via de plattelandswegen in de buurt.