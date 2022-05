Zijn vrouw wordt wethouder, dus voorzitter Huurdersvereniging Meppel moet weg

Voorzitter Bert Robbe moet weg bij de Huurdersvereniging Meppel. Woningstichting Woonconcept ziet het niet zitten dat hun gesprekspartner getrouwd is met Jeannet Bos, een van de nieuwe wethouders in Meppel.

Robbe is tien jaar voorzitter van de vereniging, die de belangen van 4300 huurwoningen in Meppel en 10.000 bewoners behartigt. In 2023 zou hij afscheid nemen, maar dat gebeurt abrupt eerder, onder druk van woningcoöperatie Woonconcept. "In een gesprek heeft Woonconcept mij duidelijk gemaakt dat ze het lastig vinden als de gesprekspartner getrouwd is met een wethouder", vertelt Robbe.

Begrip

Hij heeft begrip voor de situatie. "Als huurdersvereniging praat je ook met de gemeente en wethouders over plannen. Als die gemeente wordt vertegenwoordigd door je vrouw, is er een schijn van belangenverstrengeling. De belangrijkste reden van mijn vertrek is dat we die schijn willen wegnemen. Ik wil mijn vrouw steunen en niet op onbedoelde wijze in de weg zitten. Ik zie zelf het probleem niet, maar de schijn heb je niet in eigen hand."

Woonconcept bevestigt dat belangenverstrengeling de reden is voor het verzoek aan Robbe om op te stappen. "Het leek ons verstandig dat hij zijn functie zou opzeggen. Zijn vrouw krijgt het sociaal domein onder zich. Dat is met elkaar verbonden, bijvoorbeeld vanuit de combinatie van wonen met zorg."

Relatie Woonconcept belangrijk

Huurdersvereniging Meppel betreurt het vertrek van Robbe, vertelt bestuurslid Ina Booij. "Bert heeft het altijd goed gedaan. Hij heeft elke verhoging van huurprijzen bevochten en met succes. De prijzen zijn altijd lager uitgekomen dan voorgesteld door Woonconcept. Hij heeft de prijzen goed weten te drukken voor elke huurder in Meppel."

"Maar onze relatie met Woonconcept is erg belangrijk", vervolgt Booij. "En die willen we niet op het spel zetten. Daarom nemen we vervroegd afscheid. Wel is afgesproken dat we Bert altijd kunnen bellen voor advies, zodat zijn kennis niet verloren gaat."

Vogels

De huurdersvereniging heeft een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Rene Ubbes. "Een goede opvolger, hij loopt al lang bij de vereniging rond", zegt Robbe. "Ik zou huurders in Meppel wel willen oproepen om zich bij de vereniging te melden. Het is belangrijk dat ze zich laten horen en komen meebeslissen. Op die manier weet de vereniging het beste wat er leeft."