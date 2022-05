Meppeler drugscrimineel Saied H. blijft 90 dagen langer vast

De politie kwam op het spoor van H. doordat hij contact had met twee medeverdachten via verschillende versleutelde berichtendiensten. Nadat rechercheurs deze berichten hadden 'ontsleuteld', konden ze lezen dat de mannen zich bezighielden met de invoer en handel van grote partijen cocaïne. Ook bleek dat er voorbereidingen waren getroffen om mensen om het leven te brengen of ernstig geweld tegen hen te gebruiken.

Naast het trio heeft de politie nog een vierde verdachte op het oog. Dat is een 59-jarige man die hoogstwaarschijnlijk in Turkije zit.

Saied H. werd eerder in 2017 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor grootschalige handel in cocaïne en speed in Nederland, Duitsland en Zweden. Samen met zijn handlangers importeerde hij coke uit de Dominicaanse Republiek. H. is ook veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie en het bezit van zware wapens, zoals een kalasjnikov en mini-uzi's.