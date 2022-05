Celstraf voor dakloze man die Assenaar aftuigt in eigen kamer

Een 37-jarige dakloze man is voor poging tot doodslag van een Assenaar veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden. Hiervan zijn vijftien maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer werd in zijn eigen kamer aan de Groningerstraat afgetuigd. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De dakloze man en zijn 41-jarige vriendin waren vorig jaar juni bij het slachtoffer op bezoek. Beide mannen zijn drugsverslaafd. Volgens het slachtoffer sloeg de dakloze man hem, onder aanmoediging van zijn vriendin, bont en blauw. Hij kneep daarbij ook zijn keel dicht. Het slachtoffer verloor tot twee keer toe het bewustzijn. De man had meerdere breuken in zijn gezicht en een hersenschudding.

Volgens de rechter gebruikte de dakloze man zoveel geweld, dat het slachtoffer hierdoor had kunnen overlijden. En dan ook nog in zijn eigen woning, waar hij zich veilig hoort te voelen, meent de rechter. Dit maakt de zaak nog ernstiger. Bij het weggaan nam de dakloze man de telefoon van het slachtoffer mee, zodat hij geen hulpdiensten kon bellen. Dit rekent de rechter de man extra zwaar aan.

De 37-jarige man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens deskundigen heeft de man door een traumatisch verleden een persoonlijkheidsstoornis opgelopen, die wordt versterkt door drugsgebruik. Desondanks is de man volledig toerekeningsvatbaar. Zonder een gedegen behandeling is de kans op herhaling groot. Dit blijkt uit het feit dat hij sinds 2019 steeds vaker voor geweldsdelicten bij justitie in beeld is gekomen.