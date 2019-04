Doelman Sijpkes blijft E&O trouw

In de zoektocht naar nieuwe doelmannen, René de Knegt en Jan Sega verlaten de club, kwam Hurry-Up uit bij Sijpkes. De goalie kende een uitstekend seizoen in de eredivisie en wekte daarmee de interesse van de Zwartemeerders.Tot een overgang komt het niet. Sijpkes blijft E&O trouw. "Ik geloof in de selectie die er nu staat", licht de keeper uit Sleen toe. "We vormen een echte groep die terug wil naar de top van eredivisie. Ook heeft de club het facilitair steeds beter voor elkaar. Daarom heb ik vertrouwen in mijn toekomst hier en blijf ik graag."Voorzitter van E&O Ernst Söllner is zeer blij met het aanblijven van Sijpkes: "Wij, de club maar ook de spelers zelf, moeten inzien dat we kwaliteit in huis hebben om stappen te maken. Maar dat we ook het geduld moeten opbrengen. Wanneer we daar samen in optrekken heeft handbal toekomst in Emmen."Vanaf afgelopen zomer heeft E&O een herstart gemaakt. Talentvolle junioren zijn overgeheveld naar de hoofdmacht. Onder leiding van Freek Gielen eindigden de groen-witten in het linkerrijtje.