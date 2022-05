Topsporthal Leek ontlast aanmeldcentrum Ter Apel en biedt 150 asielzoekers onderdak

Om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten worden 150 asielzoekers voor een aantal weken opgevangen in Topsporthal Leek. Dat meldt de Groningse gemeente Westerkwartier.

De gemeente laat niet weten om hoeveel weken het precies gaat. Na het verblijf in het de Topsporthal worden de asielzoekers overgeplaatst naar een andere locatie.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven al tijdenlang te veel mensen. Daardoor moesten tientallen asielzoekers de afgelopen twee nachten op een stoel doorbrengen. Vanwege de situatie hebben de 25 veiligheidsregio's afgesproken om per regio voor150 opvangplekken te zorgen. Het gaat daarbij om een kortetermijnoplossing voor de komende drie weken.