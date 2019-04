Drentse vrienden van Tadić kijken Ajax in Londen

De vriendschap tussen de Drenten en de aanvaller van Ajax ontstond negen jaar geleden, toen Tadić nog bij FC Groningen speelde. "Ik werkte bij de Friesland Bank en alle buitenlandse spelers van FC Groningen werden daar klant", legt Alida uit. "We hebben ze met heel veel dingen geholpen en daar is deze leuke vriendschap uit ontstaan."In de afgelopen jaren zijn Alida en Dirk Jan hun Servische vriend regelmatig op komen zoeken bij wedstrijd van zijn clubs FC Groningen, FC Twente, Southampton FC en nu Ajax. Dit jaar hebben de Rodeners al flink wat vlieguren gemaakt om met eigen ogen te zien hoe de Amsterdammers ons land weer stevig op de Europese voetbalkaart hebben gezet.Dirk Jan: "We zijn in Athene geweest en ook hebben we de wedstrijd in Madrid gezien. Dat was onbeschrijfelijk: een van de mooiste wedstrijden die we ooit hebben bijgewoond. Dat ze zouden winnen had niemand verwacht - en dan ook nog de manier waarop. Dat is fantastisch."De vrienden van Tadi​ć zijn momenteel in Londen, maar het is nog niet zeker of de wedstrijd in het spiksplinternieuwe stadion vankunnen bekijken. Dirk Jan: "De selectie heeft geloof ik zestig kaarten gekregen om te verdelen. We hebben tegen Dušan gezegd dat zijn familie en zijn vrouw natuurlijk voor gaan."Zelfs als de fans uit Roden niet naar binnen kunnen, is de avond niet verziekt. Dirk Jan: "Dan gaan we lekker de sfeer proeven en de wedstrijd in een kroegje bekijken. In ieder geval hopen we op een goed resultaat. En dan volgende week afmaken."