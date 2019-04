Ecologisch bermbeheer: 'Er is een omslag gaande'

"Er is een omslag gaande", zegt Nobert Kusters, voorzitter van stichting Bloeiend Landschap. Deze stichting nam het initiatief om de bermen ecologisch te beheren. Kusters: "De reacties op het project Bloeiend Benneveld zijn heel positief. Het werkt als een olievlek, zo'n zeven dorpen in de omgeving zijn er nu ook mee bezig. De gemeente Coevorden werkt ook mee."Kusters: "Bloeiende bermen en ecologisch beheerde bermen, daar moeten we onderscheid tussen maken. We hebben wel eens een berm vol bloeiende bloemen gehad, vol met kleur. Een echte. We gebruikten het om de berm op de kaart te zetten. Die bloeiende bermen zijn een lust voor het oog, maar ze geven het verkeerde beeld als gaat om ecologische beheerde bermen."In de ecologisch beheerde bermen zie je nu ook wel voorjaarsbloeiers, maar het is niet de intense bloemenzee die eerder in Benneveld te zien was. Kusters: "Ons project is uit onvrede ontstaan. Vroeger werd er zonder na te denken gemaaid. Het moest kort. Funest voor de flora en de insecten. De bermen hebben we nu in eigen beheer. Het is mogelijk maatwerk te leveren. Als het maaitijd is en we zien dat er nog iets in bloei staat waar de insecten van profiteren, dan maaien we eromheen. Nieuwe planten krijgen een kans."De bermen in Drenthe zijn van groot belang voor de biodiversiteit en de insecten . In Roden mag ook meer groeien en bloeien in de bermen. Daar komt geen maaier meer langs, maar graast de schaapskudde.