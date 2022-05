Miljoeneninvestering voor betere uitstraling winkelgebied Assen

Volgens wethouder Mirjam Pauwels krijgt het Asser stadshart door de plannen 'een uitnodigende en vooral ook groene en ontspannen uitstraling'. "Ik ben er van overtuigd dat de bezoekers aan onze stad die het Koopmansplein al heel goed weten te vinden, zich in de toekomst ook thuis gaan voelen in de vijf heringerichte winkelstraten. Het is daar in de toekomst qua sfeer en beleving goed toeven."