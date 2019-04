Veel Drentse jongeren krijgen jeugdzorg

Voor Assen en Midden-Drenthe liggen de aantallen iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Assen geeft aan ruim 16 procent van de jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In Emmen is dat 15,6 procent en in Midden-Drenthe gaat het om bijna 15 procent.Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt al sinds 2015 fors. In 2015 kregen in heel Nederland 380.000 jongeren jeugdzorg. In 2018 waren dat er 428.000.Een exacte oorzaak van de hoge percentages is niet goed aan te geven. Volgens Jeugdbescherming Noord, een organisatie die taken op het gebied van jeugdzorg uitvoert, kan het komen doordat sinds 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verlenen en signaleren van jeugdzorg.Dit kan tevens de oorzaak zijn van de stijgende lijn, omdat gemeenten misschien meer en sneller kinderen en jongeren signaleren die zorg nodig hebben.In 2018 kregen veel meer kinderen jongeren tussen de 0 en 18 jaar jeugdbescherming aangeboden. Dat is een maatregel die de rechter dwingend oplegt, als kinderen bijvoorbeeld onder voogdij of uit huis geplaatst moeten worden. Het doel daarvan is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en de ontwikkeling van het kind.In het Noorden kregen ook veel meer jongeren jeugdbescherming aangeboden ten opzichte van de landelijke cijfers. De gemeente Borger-Odoorn valt daarmee op in de cijfers van het CBS, vanwege het relatief hoge aantal kinderen dat jeugdbescherming krijgt.