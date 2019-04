Slecht contract drijft Drentse Intertoys-vestigingen naar concurrent

De franchisenemer in Meppel wil alleen bevestigen dat zijn winkel overgaat in Top1Toys, maar wil verder nog niet reageren.Meerdere franchisers werken aan een kort geding tegen de Portugese investeerder Green Swan, dat in maart de hele failliete speelgoedketen overnam. Het contract dat Green Swan de franchisers bood is volgens hen onevenwichtig en in strijd met eerder gemaakte basisafspraken.Ondernemer Peter Hof van de Intertoys in Zuidlaren zegt dat hij en andere franchisers niets te zeggen hebben over het nieuwe contract, dat voor hen nadelig uit zou pakken. "Voor artikelen die wij zelf inkopen voor de lokale markt moeten we een boete gaan betalen, terwijl wij juist de markt hier goed kennen. Verder heeft Intertoys nog helemaal geen nieuwe handel geleverd. Bij de filialen staan de schappen vol met dezelfde artikelen", zegt Hof.Hof was aanvankelijk erg positief over de overname door Green Swan, maar ziet inmiddels weinig brood in het doorgaan als Intertoys-vestiging. Hof: "De sinterklaasfolder voor dit jaar wordt al de helft dunner. We hadden in ieder geval al wat meer nieuwe artikelen verwacht, maar zo heb ik geen vertrouwen in de toekomst."Meerdere ondernemers delen de mening van Hof en stappen uit Intertoys. In het zuiden van Nederland is een groep franchisers aan het onderzoeken of ze zelf een speelgoedketen kunnen beginnen. Met die groep sprak Hof eerder ook, maar hij wilde liever niet wachten. "Wij willen gewoon door."