Dauwtrappen op Hemelvaart in de natuur tussen Exloo en Buinen

Het is nog schemerig en de eerste vogeltjes zijn al wakker. In de verte klinkt een koekoek en de kikkers kwaken hun ochtendgezang. Op de achtergrond komt de zon langzaam op, terwijl het dauw boven de velden hangt. Het zijn de perfecte ingrediënten voor dauwtrappen.

Een stuk of tien vroege vogels verzamelen zich tussen Exloo en Buinen om met twee gidsen te gaan dauwtrappen. Een traditie die inmiddels bij Hemelvaart hoort. "Dauwtrappen is 's ochtends heel vroeg met je blote voeten door de natuur lopen", legt Eric Machiels uit. Hij is gids bij Het Drentse Landschap. Vroeger dacht men dat het dauw een helende werking had, met Hemelvaart heeft het niets te maken. Maar jaarlijks trekken met Hemelvaart overal mensen er op uit voor een moderne versie van het dauwtrappen.