Mentaliteitshistoricus ziet 'snelkookpan van emoties' rondom Nacht van de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling, een tocht om geld in te zamelen voor vluchtelingen, zou in juni starten in het Herinneringscentrum, maar daar kwam veel kritiek op. "De bedreigingen kwamen uit twee hoeken", zegt Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Je hebt de mensen die fel tegen vluchtelingen zijn, en aan de andere kant heb je de Joodse kring. Volgens hen ontheiligen we het herinneringscentrum door daar de wandeltocht te laten starten." Mulder werd via social media en mail met de dood bedreigd. "Ik kon een nekschot krijgen."Beunders ziet dat 'lokale kwesties' sneller worden uitgevochten op sociale media met een enorme intensiteit. "De dreigbrief is de ingezonden brief geworden. Er is veel verborgen woede die voortkomt uit angst dat de wereld snel verandert." Hierbij denkt Beunders aan sociaal-economische vraagstukken zoals een multiculturele samenleving, maar ook aan internationale ontwikkelingen zoals het klimaat."En iedereen waant zich geëmancipeerd, waarmee iedereen het recht heeft om overal over mee te praten. Het is een escalatie van angst over je niet gehoord voelen worden."Een mogelijke oplossing is er niet volgens Beunders, al denkt hij wel dat je goed rekening moet houden met de gevoelens van groepen die mogelijk herrie gaan schoppen. "Daar kan je beter van tevoren rekening mee houden."De directeur van het Herinneringscentrum vond het een moeilijk besluit om de Nacht van de Vluchteling, die op 15 juni zou worden gehouden, af te gelasten. "Je zit in een spagaat. Het is een dilemma. Je weet dat je iets goeds doet, waar mensen zich voor inzetten. Maar aan de andere kant zijn de verwijten en bedreigingen zo heftig dat je het risico niet kan lopen dat de lopers en vrijwilligers iets overkomt. Want ook zij werden bedreigd."