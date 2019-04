Vier jaar cel voor Breaking Bad in Zuidlaren

De politie viel die dag de loods binnen naar aanleiding van tips over een hennepkwekerij die erin zou staan. In één ruimte werd daadwerkelijk een hennepkwekerij met 300 planten en 10.000 stekjes gevonden. In twee andere afgesloten ruimtes vond de politie het drugslab en een opslagruimte, waar chemisch afval lag. Ook lag er bijna 2,9 kilo crystal meth, een drug die vooral bekend werd door Netflix-serie Breaking Bad.De politie hield in de loods drie mannen en drie vrouwen aan, van wie de oudste, een 64-jarige Emmenaar, ook nog leek op de hoofdrolspeler in de serie. Deze man is uiteindelijk niet berecht, omdat hij in januari dit jaar zelfmoord pleegde in de cel. Hij zat toen negen maanden in voorarrest. Hij heeft altijd beweerd dat hij niks met de productie van de synthetische drugs te maken heeft gehad.De 41-jarige veroordeelde man is een Vietnamees. Hij zit vast sinds zijn arrestatie op 6 april. Het vermoeden is dat hij was ingehuurd als ‘kok’; iemand die de drugs door middel van een chemisch proces maakte. Toen de politie hem vond, woonde hij in de loods, zag hij er erg slecht uit en had hij brandwonden op zijn armen. Zelf heeft hij niks willen verklaren over wat hij deed in de loods.De 35-jarige man, die uit Haarlem komt, werd ook op 6 april vorig jaar aangehouden. Hij mocht naar een paar maanden voorarrest naar huis en moet dus nu alsnog vier jaar de cel in. De man heeft ontkend dat hij iets met drugs te maken heeft gehad. Zijn auto kwam tussen oktober 2017 en april 2018 71 keer bij de loods aan het Bolwerk, bleek uit onderzoek. De Haarlemmer zei dat hij er wel geregeld kwam, maar alleen om de Emmenaar te bezoeken, met wie hij bevriend was. Van drugs wist hij naar eigen zeggen niks.De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie. Drie vrouwen uit Groningen, die ook zijn aangehouden in de drugsloods, moeten zich later voor de rechter verantwoorden vanwege betrokkenheid bij de hennepkwekerij.