Minder boetes voor rijden zonder helm in Drenthe

Het aantal boetes voor rijden zonder helm is in 2021 gedaald in Drenthe. Vergeleken met een jaar eerder daalde het aantal bekeuringen met 31 procent. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) door ANP/LocalFocus

In Drenthe werden vorig jaar 140 boetes uitgedeeld voor het rijden zonder helm op een brommer, motor of speed pedelec. Een jaar eerder waren dat er nog 205.

Landelijk steeg het aantal uitgedeelde boetes juist met 6 procent. In Nederland werden vorig jaar bijna 17.000 boetes uitgeschreven. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland was sprake van een flinke stijging.

Drentse gemeenten

De meeste boetes in Drenthe werden uitgedeeld in Emmen (34), gevolgd door Assen (26) en Hoogeveen (25). Relatief gezien kende Meppel met 5,2 boetes per 10.000 inwoners het hoogste aantal. Hoogeveen (4,5) en Assen (3,8) volgen op de tweede en derde plaats.

Helmplicht

Het is als bestuurder of bijrijder van een motor, brommer of speed pedelec verplicht om een helm te dragen. Op een snorfiets is dit niet zo, behalve als je er mee op de weg rijdt. Vanaf dit najaar of per 1 januari 2023 wordt dat anders en moeten ook snorfietsers een helm gaan dragen. Ook als zij op het fietspad rijden.