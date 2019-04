Drentse Oranjefan krijgt plekje op Wall of Fame van KNVB

Eerder vanmiddag spraken we even met hem."We hebben een rondleiding en zitten nu net in de ruimte waar de VAR (de videoscheidsrechter, red.) altijd zit. Het komt nu even niet heel goed uit dat je belt. Het is nu ook helemaal stil hier in de ruimte, iedereen hoort mij bellen, haha."Een klein uurtje later doen we een nieuwe poging. Er wordt niet meteen opgenomen, maar niet veel later belt Fienus Baas zelf al terug."Jazeker, ik ben net met bondscoach Ronald Koeman op de foto geweest. We hebben vandaag een rondleiding gekregen. Ook hebben we oude foto's bekeken en we hebben nu een etentje. Ik heb ook veel bekenden gezien. Ronald Koeman, Louis van Gaal, Kees Kist... Al die gasten hebben we gezien. Alles is goed geregeld, helemaal top.""Ik ben bij 250 interlands geweest. Mijn goede vriend Gert Grimmius heeft 300 wedstrijden gezien. Een andere vriend van ons uit Margraten heeft de teller op 275 staan. Ik geloof niet dat er nog veel meer mensen zijn die zoveel wedstrijden hebben bijgewoond.""Dat was in 1973 tegen IJsland. De wedstrijd was in De Meer in Amsterdam, het oude stadion van Ajax. Je kon in die tijd heel makkelijk aan kaarten komen. Ik ging met m'n grote broer. Volgens mij werd het 3-1 (het bleek 5-0 te zijn, red.). Ik was toen nog niet meteen besmet met het Oranjevirus, maar dat kwam later wel.""Dat was de wedstrijd tegen Brazilië, op het WK in 2010 in Zuid-Afrika. Ik krijg nu gewoon weer kippenvel als ik eraan denk. We kwamen eerst op achterstand, maar dankzij twee goals van Wesley Sneijder wonnen we alsnog. Dat was hartstikke mooi."Wesley Sneijder na zijn doelpunt tegen Brazilië (foto: ANP)."Het is gewoon heel mooi om dezelfde passie te delen met m'n beste kameraad Gert. De sfeer is altijd mooi. Het is ook heel anders dan clubvoetbal, je ziet bij interlands altijd één grote oranje zee. Het is gewoon een heel warm bad, waar je steeds in terechtkomt. We zijn al zo vaak geweest dat we veel punten hebben gescoord. Omdat we zoveel punten hebben, mogen we eerder kaartjes kopen dan anderen. Dus bij een EK of WK zijn we altijd zeker van tickets. We slaan niets over. Voor de rest van dit jaar hebben we ook alles al geboekt.""In principe tot ik erbij neerval en zolang ik dit allemaal kan behappen. Het is natuurlijk best een dure hobby en al m'n vrije dagen gaan hieraan op. Maar ik heb het er voor over. Ik ben net 59 geworden, maar ik voel me nog heel goed. Dus we gaan hier nog wel eventjes mee door."