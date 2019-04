Beschikbaarheid brandweer in Drenthe onder druk

Het aantal vrijwilligers bij de korpsen in Nederland daalt al jaren. Met name in krimpregio's, zoals de Drents-Duitse grensstreek, ontstaan er tekorten. Niet altijd kunnen brandweerwagens met het voorgeschreven aantal brandweerlieden uitrukken."Ik wil niet spreken van gevaar, maar heb het liever over een risico", zegt Heerink. "Vaak kun je meldingen ook wel met twee of drie man afhandelen. Maar inderdaad, de beschikbaarheid van vrijwilligers staat landelijk onder druk."Dat er minder vrijwillige brandweermannen en -vrouwen zijn, heeft volgens Heerink meerdere oorzaken. Door het veranderen van de manier waarop mensen hun tijd indelen, blijft er volgens hem minder tijd over voor vrijwilligerswerk. Heerink: "Dat kun je ook zien bij voetbalclubs en andere organisaties. Het is tegenwoordig lastiger om aan vrijwilligers te komen."Dat betekent volgens de brandweer niet dat mensen niet bereid zijn vrijwilligerswerk te doen, want 's nachts en in het weekend zijn er vaak wel genoeg mensen die kunnen helpen. "Mensen werken vaak niet in dezelfde plaats als ze wonen en dus zijn ze overdag minder vaak inzetbaar. Met name in de dorpen heb je niet overal meer de bakker, de slager en de loodgieter die vroeger ook bij de brandweer zaten", legt Heerink uit.Tel bij de voorgaande redenen ook de steeds strengere kwaliteitseisen op en je krijgt een drempel die voor veel mensen te hoog is om bij de brandweer te gaan.De oplossing ligt volgens Heerink in het aanpassen van het brandweermodel. "Een voorbeeld is de ambulancezorg, die op drie niveaus aangeboden wordt. Je hebt de traumahelikopter, de ambulance en burgers die bijvoorbeeld een reanimatiecursus hebben gedaan en zo kunnen helpen", zegt de projectleider.Heerink spreekt daarom in de toekomst van vrijwilligheid in plaats van vrijwilligers bij de brandweer. Hij denkt dat er met tien tot vijftien jaar een combinatie is van part-timers en meer fulltimers bij het korps, aangevuld met burgers die weten hoe ze een brandje kunnen blussen. Heerink: "Maar zo ver is het nu nog niet. Daarom moeten we eerst experimenteren."