Nieuwe paardenbloem ontdekt in Drenthe

Hij werd gevonden door Karst Meijer, paardenbloemliefhebber uit Havelte. Meijer was bij Oudemolen op zoek naar de zeldzame moeraspaardenbloem en kwam toen deze nieuwe soort tegen. Het verschil met de gewone paardenbloem is dat deze wat kleiner is, later bloeit, andere schubjes onder de bloem heeft en een andere vorm blad. De 'drenticum' is waarschijnlijk een endeem, dat wil zeggen dat de soort alleen in Drenthe voorkomt.Paardenbloemen zijn er in allerlei soorten en maten. Op een gewoon grasveld groeien al gauw tien verschillende soorten. Plantenliefhebbers behandelen paardenbloemen volgens Karst Meijer een beetje als stiefkindjes: "Ze gooien alle soorten op één hoop terwijl ze heel verschillend zijn."Karst Meijer vindt dat jammer: "Veel paardenbloemen groeien op heel speciale plekken. Als je een bijzondere paardenbloem vindt, groeien er vaak ook zeldzame planten in de buurt." Bovendien is het helemaal niet moeilijk om de verschillen te zien, vindt Meijer: "Als je ze eenmaal hebt gezien, kijk je nooit meer hetzelfde naar een paardenbloem."De Drentse paardenbloem is ook zo'n specialist. Hij hoort bij de zogenaamde schraalland-paardenbloemen. Dat zijn soorten die op arme grond leven. Je zult ze dan ook niet in een gewoon grasveld vinden., maar 't Drentsche Aa-gebied is rijk aan dit soort paardenbloemen."Dit is misschien wel de belangrijkste groeiplaats in Nederland van schraalland-paardenbloemen," zegt Karst Meijer na een bezoek aan De Heest, een gebied bij Taarlo. "Er groeien hier minstens vier soorten". Eén van de soorten die er groeit is de- die vernoemd is naar de paardenbloemenspecialist Piet Oosterveld uit Bovensmilde.Als je zelf wil weten wat voor paardenbloem er op je gazon groeit kun je terecht op de site van Karst Meijer