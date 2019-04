Afscheid van oud-gedeputeerde Huub Looman: 'Het glas bij Huub was altijd half vol'

In de kerk waren zo'n 300 mensen aanwezig, waaronder veel PvdA-partijgenoten, zoals gedeputeerde Cees Bijl, voormalig commissarissen van de koning Jacques Tichelaar en Margreeth de Boer en oud-burgemeester Hans van der Laan. Zij namen afscheid van 'de grote blonde Twentse viking' zoals een vriend Looman tijdens de dienst noemde.Elf jaar geleden werd er bij Huub Looman acute leukemie geconstateerd. Ondanks deze ziekte bleef Looman positief in het leven staan. Dit werd ook tijdens de dienst benadrukt. "Het glas bij Huub was nooit half leeg, maar altijd half vol."Looman was tot de gemeentelijke herindeling in 1998 jarenlang raadslid voor de PvdA in Smilde. Vanaf 2003 was Looman lid van de Provinciale Staten en vanaf april 2007 tot november 2008 gedeputeerde. Looman moest zijn functie neerleggen toen hij getroffen werd door leukemie.In december 2011 sprak Margriet Benak uitgebreid met Looman over zijn ziekte in het tv-programma 'Op de praotstoel'. Bekijk hier de uitzending terug:Na de afscheidsdienst is Huub Looman in besloten kring gecremeerd.