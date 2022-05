Vijver verspreidt putlucht in Emmerhout: 'Ramen blijven dicht'

Bewoners van de Laan van de Eekharst en de Kerspellaan in Emmen zijn helemaal klaar met de overstortvijver in de buurt. Sinds eind vorige week verspreidt het water een enorme stank.

Na een zware regenbui op vrijdag, waarbij in korte tijd vijftien tot twintig millimeter water viel, is volgens omwonenden de lucht in de buurt niet meer te harden. "Als de wind verkeerd staat, dan moeten we de ramen dicht houden", zegt buurtbewoonster Marieke Schott. "Bovendien gaan de vissen in de vijver dood."

Uitwerpselen, tampons en maandverband

De vijver is een zogenoemde overstortvijver. Wanneer er veel regen in korte tijd valt en de riolering dit niet aan kan, dan wordt het overvloedige water geloosd in de vijver. Dat is precies wat er eind vorige week gebeurde. Het overtollige rioolwater werd met troep en al geloosd in het vijverwater. Sinds die tijd ligt er een donkerblauwe, haast zwarte gloed over het water. Daarin drijven uitwerpselen, tampons en maandverband. En dat is niet de eerste keer.

"Al jaren hebben we hier last van", vertelt Schott. "Zo'n twee jaar geleden heeft de gemeente het probleem proberen op te lossen door de vijver uit te graven. Maar dit heeft niet geholpen, de stank lijkt bij hevige regenbuien alleen maar te zijn toegenomen. Bovendien zijn er ook nog de twee fonteinen. Ik durf er bijna niet langs te lopen. Bij stevige wind voel je de druppels op je huid. Druppels water uit die vieze vijver."

Angst voor nieuwe zware buien

Wijkbewoners vrezen ondertussen voor warmere temperaturen, waardoor het water nog erger gaat stinken, en nieuwe zware regenbuien. Dat zal betekenen dat de riolering in de buurt opnieuw loost in de vijver. "Als dit zo doorgaat, kunnen wij deze zomer niet barbecueën in de achtertuin. Het wordt tijd dat de gemeente met een oplossing komt."