In een woning in de Asser wijk Peelo is afgelopen nacht brand uitgebroken. Het bleek te gaan om een kleine brand, de brandweer wist het vuur snel te blussen.

De brand brak uit in een huis aan de straat Beuzeveen. Ondanks dat het een kleine brand was, werden meerdere brandweerkorpsen werden opgeroepen. Hoe het met de bewoners gaat is niet duidelijk, wel is er een controle uitgevoerd in de ambulance.