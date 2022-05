VVD vraagt om 'alsnog' hulp te geven aan kinderen van gegijzelde school Bovensmilde

Hebben de kinderen die in 1977 gegijzeld werden in een basisschool in Bovensmilde voldoende hulp gehad van de overheid bij het verwerken van de gebeurtenis? VVD-Kamerlid Ulysse Ellian denkt dat het antwoord op die vraag nee is. Daarom wil hij van minister Franc Weerwind weten hoe er nu alsnog passende hulp gegeven kan worden.