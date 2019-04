Vaccinaties tijdens examenperiode: 'Het staat de leerprestatie niet in de weg'

Van 9 tot 23 mei zijn de examens voor zowel vmbo, havo als vwo. Vooral de zestienjarigen komen in de knoop met de vaccinatie en hun examens. Ook jongeren geboren tussen 1 januari en 1 mei 2004 en jongeren uit 2001 en 2002 die de vaccinatieronde in maart/april hebben gemist, worden nu opnieuw opgeroepen.De GGD legt uit dat de data niet zijn gepland door hen. "Er zijn twee momenten door het RIVM bepaald waarop de jongeren gevaccineerd kunnen worden. Door de beschikbaarheid van het vaccin konden niet alle jongeren in maart al gevaccineerd worden. Gezien de feestdagen en vakanties na de examenperiode lijkt dit het beste moment."Overigens hoeven jongeren niet per se op het moment te komen dat in de uitnodiging staat. "Als iemand niet op het voorgestelde tijdstip kan komen, dan vragen we hem of haar om op één van de andere dagen te komen. Dit hoeven ze niet aan ons door te geven."Volgens het GGD is er geen reden om aan te nemen dat de prik invloed heeft op de leerprestaties. "Je kan wat last hebben van je arm op de dag dat je de prik hebt ontvangen, maar dat staat de leerprestatie niet in de weg." De vaccinatie zou dus het maken van de examens niet in negatieve zin kunnen beïnvloeden.Mocht je toch twijfelen, dan kan je altijd nog je vaccinatie halen op een dag dat je geen examen hebt of wachten tot de volgende vaccinatieronde in oktober.Een overzicht met de locaties en tijdstippen voor de vaccinaties vind je hier