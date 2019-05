Assen onderzoekt nieuw privacy-incident

De gemeente Assen onderzoekt de zaak. "Het gaat in dit geval om een informatiebeveiligingsincident. Onze functionaris gegevensbescherming is aan het bekijken wat er mis is gegaan en of sprake is van een datalek", aldus een woordvoerder van de gemeente.Maandag werd bekend dat een medewerker van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Assen eind maart ook een datalek heeft veroorzaakt. De medewerker stuurde per ongeluk een e-mail naar een verkeerde ontvanger. De personen in het bestand hebben een gebiedsontzegging of een gebiedsontzegging gehad.Als er sprake is van een datalek moet de gemeente dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens die actie kan ondernemen. Ook moet de gemeente melding maken bij het 'slachtoffer' van het datalek.Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn vorig jaar 20.881 datalekken gemeld. In 63 procent van de gevallen gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. ​Vorig jaar kwamen de meeste meldingen van datalekken van organisaties uit de volgende sectoren: gezondheid en welzijn (29 procent), financiële dienstverlening (26 procent) en openbaar bestuur (17 procent).Volgens Martijn Pols van de Autoriteit Persoonsgegevens is het niet gek dat het juist bij dit soort organisaties vaker fout gaat. Deze instanties werken nou eenmaal veel met dit soort belangrijke persoonsgegevens. "Je ziet dat er bij een aantal organisaties voor wordt gekozen om grote bestanden met gevoelige informatie niet meer via de mail te versturen."