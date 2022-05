Gouden Griffel-winnaar Pieter Koolwijk brengt nieuw boek uit: 'Veel meer ontspanning'

Volgens Koolwijk is het boek moeilijk te vergelijken met zijn andere werken. "Het is voor acht jaar en ouder en wat dunner dan normaal. Het gaat over Vikingen, trollen en Noorwegen." De schrijver zegt dat de meeste boeken bestemd zijn voor de bovenbouw. "Voor de groepen zes, zeven en acht. Dit is een echt middenbouwboek, wat ook door oudere kinderen gelezen kan worden." Ondanks dat het naar eigen zeggen 'laagdrempeliger' is, stelt Koolwijk dat het echt een boek van hem is.

"'De trollen van Leif' gaat over twee kinderen in een Vikingdorpje. Ravna is acht, heel stoer, sterk en een leiderstype. Haar broer, Leif, is elf en een echte slapjanus. Eigenlijk alles wat zij niet is", vertelt Koolwijk over het boek. Volgens de schrijver gaan de ouders van beide kinderen in het voorjaar weg om te plunderen. Wanneer dat gebeurt, krijgt Ravna de leiding over het dorp.