Anderhalf jaar cel voor wraak met vuurwerkbom in Roden

De man die een vuurwerkbom liet ontploffen op een woning aan de Groningerstraat in Roden is veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hiervan is een half jaar voorwaardelijk. Dat werd vandaag bepaald door rechtbank Overijssel in Zwolle. Tegen de 23-jarige Groninger was twee jaar (waarvan een half jaar voorwaardelijk) geëist.

De man plakte in december 2016 een vuurwerkbom op de ruit van de woning van zijn ex-vriendin. Hij kon het niet verkroppen dat zijn relatie voorbij was.Het vuurwerk ging rond half drie in de nacht af. Het slachtoffer en een vriendin lagen achter de ruit te slapen waaraan het vuurwerk was geplakt.Eerder dat jaar, in november, was ook al eens een vuurwerkbom geplakt door de man en zijn 24-jarige maat en plaatsgenoot. Die bom bleef niet zitten waardoor de aanslag mislukte. De andere man viel zijn ex lastig door haar regelmatig te bellen en te mailen. Ook het lekprikken van de autobanden hoorde tot het wraakprogramma.Hij kreeg eerder al voor het stalken van zijn ex-vriendin acht maanden cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk. Tegen hem was vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, geëist.De mannen kregen hulp van een toen 18-jarige kameraad. Die kreeg voor zijn geringere rol een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden opgelegd. De mannen moeten het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1600 euro betalen.