Moerasgebied rond Geeserstroom maakt deels plaats voor cultuurhistorisch landschap

"De uitkomst is een plan waar niemand en iedereen blij mee kan zijn", zegt Kees van Dijk van Plaatselijk Belang Gees. "Het plan is een compromis tussen alle partijen, dus niemand heeft volledig zijn eigen zin gekregen, maar iedereen kan tevreden zijn." Er is bijvoorbeeld afgesproken dat het moeras niet gaat verdwijnen. "Daar zijn wij erg blij mee", vertelt Gijsbert Six namens Vrienden van de Geeserstroom. "Door het moeras zijn er zoveel bijzondere vogels en planten te vinden in dit gebied".

In het onderhoudsplan staat wel dat het moeras afgegraven mag worden wanneer het dicht dreigt te slibben. Wanneer het moeras dichtgroeit, kan het water namelijk niet snel door het gebied stromen of veel water vasthouden. "En dat is wel nodig, want de wateropvang in dit gebied zorgt ervoor dat mensen in de stad Coevorden hun voeten droog houden in periodes wanneer er veel regen valt", legt Wenda Kloen van Staatsbosbeheer uit.