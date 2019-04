Serie inbraken in Emmen: ‘Frustrerend dat daders ongestraft rondlopen’

“Het beangstigt ons dat bij ons onder andere vleesmessen zijn meegenomen”, zei een gedupeerd echtpaar vandaag in de rechtszaal in Assen. Heel veel spullen werden gestolen uit de vier huizen aan Orvelterbrink en de Borgerbrink: van tv's, tablets, geld en sieraden tot een doos bonbons, vruchtensap en chocopasta.Een 39-jarige man uit Heerhugowaard (NH) stond terecht voor de serie inbraken. Ook werd hij verdacht van vernieling van spullen in een tuin in de wijk Emmerhout. Aanwijzingen dat hij de dader was, zijn er volgens de officier van justitie wel, maar bewijs is er te weinig.Van de man werd DNA gevonden in meerdere huizen waarin was ingebroken. De Noord-Hollander hield vol dat hij nergens in Emmen heeft ingebroken. Hij verklaarde dat iemand anders bewust spullen met zijn DNA erop in de huizen moet hebben neergelegd om hem verdacht te maken. Naast DNA is er nog een bewijsmiddel nodig om iemand aan te kunnen wijzen als dader.De officier vroeg daarom vrijspraak voor alle inbraken. Voor de vernieling van een windlicht in de tuin in Emmerhout eiste ze een week cel. De man heeft 48 dagen vastgezeten en hoeft dan niet meer de cel in.“Het is frustrerend en teleurstellend dat de daders nu ongestraft rondlopen”, zei de officier van justitie. "De inbraken hebben veel impact gehad en veel schade schade en een gevoel van onveiligheid veroorzaakt."De Noord-Hollander was begin vorig jaar dakloos en sliep bij een kennis in Emmen. Juist in die periode werden in Emmen elf soortgelijke woninginbraken gepleegd, die nog steeds niet zijn opgelost.De Emmenaar vertelde bij de politie dat de Noord-Hollander hem had verteld dat hij goed was in inbreken. Ook kwam hij volgens de Emmenaar regelmatig thuis met fietsen of contant geld.Het viel de officier van justitie ook op dat de meeste inbraken werden gepleegd met de Bulgaarse methode, waarbij de inbreker het complete slot uit een deur trekt. De man is eerder veroordeeld voor inbraken en gebruikte toen ook die methode om binnen te komen. Hij heeft een strafblad van 21 pagina's.De uitspraak wordt verwacht op 14 mei.