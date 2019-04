Ajacied uit Borger support zijn club ook in Londen: Het is volop genieten!

"We staan nu op Leicester Square met een mannetje of 300 à 400. Dit is het verzamelpunt voor de supporters", zegt Joling. "Het is twintig graden en de sfeer is geweldig. Er is geen enkele wanklank. Het is volop genieten!"Joling reist Ajax elke Europese uitwedstrijd achterna. Dit jaar kan hij zijn hart ophalen, aangezien zijn club ver weet door te stomen in het 'miljardenbal'.Ook de vorige ronde in Turijn was hij erbij tegen Juventus. "Het verschil met toen is dat er nu mensen meegaan die hopen hier nog een kaartje te kunnen regelen, aangezien het toch zo dichtbij is. Als dat niet lukt, kijken ze in de kroeg.""Er zitten vanavond zo'n 3.000 supporters in het uitvak. We leven in een roes dit seizoen." Net als bij de vorige wedstrijden heeft de Ajacied ook vanavond vertrouwen in een goede afloop: "Tottenham mist een paar belangrijke spelers en als Ajax het Europese niveau van de afgelopen weken haalt, moet het goed komen: 1-3."