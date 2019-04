Museum De Proefkolonie opent morgen de deuren

“Ruik je dat?” Vraagt de gids van de eerste rondleiding in het museum. “Dit is wat je toentertijd in de achterstandsbuurten in Amsterdam rook. We hebben de geur zoveel mogelijk na proberen te maken.” “Het stinkt echt”, beaamt Rowan Baas, deelnemer van de eerste rondleiding.De familie Baas is één van de eerste vijf gezinnen die in de ruimte van het museum naar binnen mag. Dat er juist vijf gezinnen zijn uitgekozen is volgens de directeur peter Sluiter niet toevallig. "We vonden het een leuke symboliek: het museum gaat over vijf gezinnen, laten we ook beginnen met vijf gezinnen."Door drie verschillende ruimtes worden de gezinnen gevolgd. "Je ziet de eerste vijf kolonistengezinnen aankomen in Frederiksoord. Hoe zien die mensen eruit? Wat gaan ze doen? Hoe worden ze ondergebracht? Hoe komen ze hun dagen door? Dat wordt hier uiteengezet en verder moet je zelf op zoek naar meer informatie."Tweehonderd jaar geleden stichtte Johannes van den Bosch de Koloniën van Weldadigheid. Met het museum komt de geschiedenis van de kolonie met de bijbehorende armoede tot leven. Een museum van deze omvang ontbrak tot nu toe nog in de omgeving. "Het is een 'experience' en niet een traditioneel museum. Dat wil zeggen: je beleeft hier echt van alles. Het gaat echt om het verhaal", legt Sluiter uit.De kinderen van de familie Baas zijn overtuigd. Ze vinden het museum met de drie verschillende tentoonstelling leuk en interactief. "Ik houd veel van geschiedenis en vind het een erg interessant onderwerp. Nu kan ik leren hoe mensen vroeger hebben geleefd en dat ervaren hebben", vertelt Camiel Baas.En de directeur zelf, die is ook erg blij dat het bouwontwerp nu werkelijkheid is. Ook de Unesco Werelderfgoedstatus komt het volgens hem ten goede. Het heeft onder ‘2020’ zelfs al een plekje op de muur met de tijdlijn veroverd. "Unesco is een prachtig kwaliteitspredikaat. Als je dat hebt dan ben je bijzonder in de wereldgeschiedenis en dat is hier en daar dragen we nog meer aan bij. Want je kunt wel een Unesco label hebben, maar als je dat verder niet deelt met het publiek dan heb je er eigenlijk niks aan."