Winkels Op=Op op termijn alsnog dicht

Dit blijkt uit onderzoek van de investeerder, aldus RTV Noord . Dat betekent dat de kans groot is dat de winkels op termijn zullen sluiten. Inmiddels zijn na het faillissement en de overname al twintig van de 140 winkels gesloten.Eind maart werd bekend dat de keten faillissement had aangevraagd . Twee dagen daarna werd het failliet verklaard. De eerste winkel van de Drentse keten werd in 1997 geopend in Klazienaveen. Inmiddels is het hoofdkantoor gevestigd in Peize in gemeente Noordenveld. Het bedrijf had twaalf winkels in onze provincie.Voor de 120 filialen die nog over zijn, lijkt ook geen toekomst. Tenzij een andere kandidaat zich meldt bij de tot nu toe onbekend gebleven investeerder.Deze investeerder moet nog wel alle voorraden van Op=Op Voordeelshop zien kwijt te raken. Hoe dat gebeurt en of de winkels daarvoor nog langer openblijven is onduidelijk. Het personeel is deze week door de curator geïnformeerd.Het lijkt zo goed als zeker dat de Op=Op-formule verdwijnt. 'Voor het personeel, voor ons en de investeerder is dat een uitermate teleurstellende ontwikkeling', zegt curator Talstra.De circa duizend medewerkers is bij het faillissement ontslag aangezegd. Zij hadden de hoop om na de aangekondigde doorstart aan het werk te kunnen blijven. De opzegtermijn voor het ontslag loopt af op 13 mei. Of daarna de winkels openblijven is onduidelijk.