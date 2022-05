63-jarige man uit Assen sinds maandagavond vermist

De politie is op zoek naar de 63-jarige Johan Klein Entink. Hij is vanuit Assen in onbekende richting vertrokken en werd dinsdag als vermist opgegeven.

Maandagavond werd Klein Entink voor het laatst gezien op zijn werk. Daarna is hij volgens de politie, mogelijk per fiets, vertrokken. Na een operatie is de 1,96 meter lange moeilijk te been. Hij draagt een bril en heeft donkerblond-grijs haar, staat in het signalement van de politie. Wat voor kleren hij droeg op het moment van zijn verdwijning is niet bekend.