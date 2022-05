De Staat van Drenthe: hulp vanuit Costa Rica om huisarts te ontlasten

Op afstand

Het op afstand en digitaal werken zijn manieren om het huisartsentekort in Drenthe op te lossen. De praktijk in Barger-Compascuum koos vorig jaar noodgedwongen voor een digitale insteek. In 2019 vertrok de huisarts in Barger-Compascuum en opvolging was twee jaar lang niet te vinden, 1650 patiënten dreigden zonder huisarts te komen zitten.

Uiteindelijk zijn enkele waarnemers een digitale praktijk begonnen, waarbij het contact tussen arts en patiënt zoveel mogelijk via telefoon of een app loopt. Afspraken worden ingepland via de website of een telefonisch terugbelsysteem.

Bijspringen vanuit Berlijn of Costa Rica

Inmiddels is de digitale praktijk een nieuwe standaard. "Voorwaarde om vanaf afstand te werken, zoals vanuit Berlijn en Costa Rica, is wel dat ze de patiënten moeten kennen. De dokter in Berlijn bijvoorbeeld komt regelmatig twee weken achtereen bij ons werken", aldus Scheper.

Sarah Specker begon in 2016 als waarnemer bij de Veendokters. "Ik werkte in Zuid- en Noord-Holland en wilde weleens een andere omgeving. Via een vriendin kwam ik in Barger-Compascuum terecht." Ze werkte daar twee jaar als waarnemer. En nu dus vanaf afstand in Costa Rica. "Het is toch prachtig dat dit zo kan. Bovendien houdt de huisarts nu meer tijd over voor de patiënt."

Maar het kan ook dichterbij huis. Scheper: "Het hoeft natuurlijk niet vanuit Berlijn of Costa Rica. Je kan ook in Groningen wonen en werken in een praktijk in Emmen." Het is een mogelijke oplossing voor randgebieden waar het vinden van opvolgers nog lastiger is. Zo hoeft een huisarts niet meer in het dorp te wonen waar hij werkt, maar kan dat ook iets verder weg. Dat maakt het aantrekkelijk om als huisarts in een randgebied te gaan werken.

Drenthe promoten