Gebruikers van Wmo-schoonmaakhulp gemeente Emmen minst tevreden over Thalia Thuiszorg

Volgens het onderzoek is het verschil tussen 2018 en 2017 minimaal. Over de kwaliteit van het schoonmaken en de huishoudelijke hulp zijn cliënten meer tevreden dan in 2017.De schoonmaakhulp wordt toegekend door zorgloket de Toegang in Emmen, dat het afgelopen jaar veel kritiek kreeg. In gemeente Emmen zijn vier hoofdaanbieders verantwoordelijk voor de hulp verdeeld over zes gebieden. At Home First, Dokter Schoonmaakorganisatie, Thalia Thuiszorg en het voormalige Promens Care (tegenwoordig Cosis).De belangrijkste aanbevelingen uit het nieuwste onderzoek gaan over betrouwbaarheid en afspraken. Zo zouden zowel de organisatie als medewerkers betrouwbaar moeten zijn. Dit houdt in dat de medewerker zich houdt aan afgesproken werkzaamheden en tijden, maar ook dat de cliënt wordt op tijd wordt ingelicht als de medewerker op een ander tijdstip komt.Daarnaast moet er goede vervanging zijn tijdens vakantie en zieke van de medewerker, maar moet de cliënt ook zo min mogelijk verschillende medewerkers zien. Bij Thalia Thuiszorg bleek namelijk het minst vaak een vaste hulp bij de cliënten langs te komen. Wel bleek dat er in bijna alle gevallen sprake was van vervanging, hoewel de cliënten daar een stuk minder tevreden over zijn dan hun vaste hulp.Ook bij het maken van afspraken over de schoonmaakwerkzaamheden komt Thalia Thuiszorg in negatieve zin naar voren, net als vorig jaar. Bij Thalia in het gebied de Velden en At Home First in Emmen-Oost geeft een hoog percentage van de cliënten aan dat er geen vaste afspraken zijn over wat de huishoudelijke hulp doet.Daarnaast wordt bij Thalia en Promens Care vaak niet bijgehouden wanneer elke werkzaamheden worden uitgevoerd. Verder zou de zorgaanbieder duidelijke werkafspraken moeten maak met de cliënt met behulp van een ondersteuningsplan. Hierin staat welke medewerker op welke tijdstip komt, maar ook praktische zaken zoals omgang met de huissleutel van de cliënt.In 2017 werd Thalia aangesproken op met name de communicatie binnen het bedrijf. Eén van de aanbevelingen was om te werken volgens vaste afspraken en afgesproken werkzaamheden uit te voeren. Ook moest er onderzoek gedaan worden op gebied van communicatie. De aanbevelingen zijn met alle zorgaanbieders besproken.Als resultaat hiervan is onder andere gesproken over de vervanging van de huishoudelijke hulp tijdens ziekte of vakantie. Dit wordt goed ontvangen door de gebruikers van de hulp.Ook geven alle cliënten aan dat de afgesproken werkzaamheden worden. Een kwart van de cliënten meldde in 2017 nog dat niet alle afgesproken werkzaamheden werden uitgevoerd. Daarnaast zijn met meer cliënten vaste afspraken gemaakt over de werkzaamheden. In 2017 ging het nog om 37% maar dit is in 2018 gestegen naar 51%.