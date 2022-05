Meer pesticiden op groenten en fruit geen reden tot paniek

Steeds meer groenten en fruit bevatten sporen van mogelijk schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van Pesticide Action Network (PAN). Het onderzoek heeft gekeken naar bijna 100.000 stukken groenten en fruit in Europa. Maar geen reden tot paniek: in de kleine hoeveelheden die in Nederland gebruikt worden, zijn de stoffen niet schadelijk voor de consument.

Uit het onderzoek van PAN blijkt dat er in 2019 op 13 procent van de groenten en 29 procent van het fruit pesticiden zijn gevonden, terwijl dat in 2011 nog respectievelijk 11 en 18 procent was. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zegt tegen de NOS dat er nog geen reden tot paniek is, als de hoeveelheid toegestane stoffen onder het wettelijk toegestane limiet blijft.

Die limiet is volgens het NVWA in Europa lager dan in landen buiten Europa. Ook hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht laat aan de NOS weten dat een kleine hoeveelheid van die stoffen geen risico vormt voor consumenten.

Strenge regels

Marinus Dikboom uit Smilde teelt prei, bosui, bloemkool, spruiten en boerenkool en vertelt dat in Nederland strenge regels gelden. "Wij worden regelmatig gecontroleerd op pesticiden en andere middelen. Ze nemen bij ons monsters af en als daar iets fout is, ben je gewoon je nummer kwijt."

Cees Ruhé uit Erica van branchevereniging Glastuinbouw Nederland bevestigt dat. "In Europa is het zo afgesproken dat landen zich houden aan de regels van het land waarin geproduceerd wordt", vertelt Ruhé. Dat betekent dat het niet altijd duidelijk is hoeveel schadelijke stoffen andere landen gebruiken bij het telen van groente en fruit. "Wij hebben een overheid die controleert, terwijl andere landen een overheid hebben die wel regels hebben, maar niet controleren", legt Ruhé uit.

Seizoensgebonden en lokaal

Door lokaal of regionaal in te kopen, weet je als consument zeker dat producten voldoen aan de Nederlandse eisen. En door seizoensgebonden producten te kopen, wordt het makkelijker om meer groenten en fruit uit eigen land te kopen. "Mensen willen graag het hele jaar blauwe bessen eten. Verse blauwe bessen moeten dan vaak van de andere kant van de wereld komen", vertelt Ruhé.

Dikboom teelt niet alleen groenten, maar verkoopt ze ook in zijn boerderijwinkel. "Daarom probeer ik ook het hele jaar door Nederlandse komkommers te verkopen. Ze zijn wel wat duurder, maar dan heb je wel een goed product."

De controles zijn streng, zegt Dikboom. "Wij worden als telers streng gecontroleerd, maar in andere landen zie je dingen gebeuren, die wij niet mogen doen." Volgens Dikboom wordt slootwater waarmee beregend wordt, hier gecontroleerd. Bijvoorbeeld of er dode vissen inzitten. In andere landen gebeurt dat minder of zelfs helemaal niet, zegt de teler uit Smilde.

Geen rotte appel

Toch laat het onderzoek wel een toename zien in het aantal pesticiden in groenten en fruit. Volgens Ruhé komt dat doordat planten steeds sneller geteeld worden om te voldoen aan de wensen van de consument. Ook worden planten steeds kwetsbaarder.

Maar Dikboom gebruikt juist minder bestrijdingsmiddelen dan vijftien jaar geleden. "Groenten en fruit worden juist steeds schoner", stelt hij. "Maar het ligt bij de consument, zij willen geen groenten en fruit met plekjes."

Resistent

Ook worden planten resistenter tegen de middelen. "Uit nood gaan telers dan maar nog een keer met bestrijdingsmiddelen spuiten. Telers willen daarom ook het liefst zoveel mogelijk verschillende middelen gebruiken", aldus Ruhé. Zo worden planten minder snel resistent voor een specifiek middel.

Ondertussen zijn experts ook aan het kijken hoe ze planten zelf sterker kunnen maken, zodat minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. "Maar dat is nog een hele zoektocht", stelt Ruhé. Het veredelen van planten kan een oplossing zijn. Dat houdt in dat positieve eigenschappen van de ene plant worden toegevoegd aan een andere plant. Ruhé benadrukt dat dat een natuurlijke manier is van het kweken van betere planten: "Dit gebeurt met planten van dezelfde soort. Zo maak je planten sterker op de natuurlijke weg", legt hij uit.