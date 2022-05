'Nieuwe partijen willen vliegen vanaf Eelde'

Grotere vliegtuigen en mogelijk nieuwe aanbieders van vluchten op Groningen Airport Eelde. Door de chaos op Schiphol komt de noordelijke luchthaven nadrukkelijker in beeld bij vliegtuigmaatschappijen, merkt luchthavendirecteur Meiltje de Groot.

"Het is best druk", zegt De Groot. Niet qua bezoekers, maar qua interesse. "Corendon gaat vanaf onze luchthaven een extra vlucht doen in de zomerperiode. En een aantal andere maatschappijen heeft interesse getoond, daar moeten we mee in gesprek. Een deel van de vluchten zal voor volgend jaar zijn."

Chaos

Op Schiphol is het de afgelopen weken chaotisch. Urenlange wachtrijen, stakend personeel en geschrapte vluchten; grote drukte en hoge werkdruk zijn daar debet aan. Daarmee vergeleken lijkt Groningen Airport Eelde (GAE) een oase van rust. Vandaag komen er twee vliegtuigen aan, vanuit Antalya en Gran Canaria, die binnen een uur de terugvlucht inzetten.

Personele problemen zijn er niet volgens De Groot. "Wij hebben tot nu toe geen enkele moeite gehad." Dat komt volgens de directeur omdat er geen externe partijen betrokken zijn bij de afhandeling van vluchten. "We doen de afhandeling zelf: het inchecken, de koffers uit het vliegtuig halen en zorgen dat het vliegtuig goed wordt afgehandeld. Die mensen vallen onder de cao, het is niet zo dat ze werken via een afhandelingsbedrijf dat is ingehuurd." Op die bedrijven is veel kritiek vanwege zwaar werk en de hoogte van het salaris dat daar tegenover staat.

De Groot verwacht ook geen problemen op Eelde. "Wij hebben voor komende zomer onze mensen ingeroosterd. Als er meer vluchten bij zouden komen, gaan we op zoek om dat uit te breiden, daarom willen we het graag tijdig weten."

Niet eenvoudig

In de meivakantie kende Schiphol flinke problemen, GAE bood aan vluchten over te nemen. Daar werd geen gebruik van gemaakt. "Het is heel lastig om plotseling vluchten te verplaatsen", weet De Groot ook zelf. Naast praktische problemen, zoals een auto die bij een andere luchthaven staat, is het plannen van vluchten een klus van ver vooruit kijken.

"Zo'n vliegtuig vliegt een heel routesysteem. Even een vlucht verzetten is heel ingewikkeld. Die route wordt vaak al een jaar van tevoren gepland." Vliegtuigmaatschappijen waren daarnaast afgelopen periode bang hun slot - het recht om op te stijgen en te landen - op Schiphol kwijt te raken als ze zouden uitwijken. Daarover zijn nu afspraken gemaakt. En dus neemt de druk op Eelde mondjesmaat toe. Daarnaast is het extra druk met boekingen.