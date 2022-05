Bakkenist Ilse de Haas nieuwe ambassadeur Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het doel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is om zoveel mogelijk kinderen te laten sporten en muziek te laten maken. Een deel van de jongeren kan dit nu niet, omdat zij uit gezinnen komen die het niet breed hebben. Deze 'minimagezinnen' kunnen dan op hulp rekenen van het Jeugdfonds. De organisatie betaalt bijvoorbeeld de contributie of het lesgeld van de kinderen.

"Ik was gelijk enthousiast", zegt De Haas. Samen met haar collega-ambassadeurs wil ze de missie van het Jeugdfonds meer onder de aandacht brengen. "Er zijn kinderen van wie de ouders niet genoeg geld hebben om sport- of muziekles te betalen, maar die wel de mogelijkheid hiervoor moeten krijgen. Ik sport nu zelf op hoog niveau, maar begon vroeger natuurlijk al met sporten. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst van een kind", vertelt de bakkenist.