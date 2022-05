Eerste Oekraïense bewoners nemen maandag hun intrek in pand Univé

Tussen de 50 en 60 Oekraïners wijden aanstaande maandag het pand van Univé in als woonruimte. In het oude gebouw - waar de verzekeringscoöperatie sowieso al ruimte over had - zijn in vijf weken tijd 140 plekken voor vluchtelingen gecreëerd.

Toen Ron Bavelaar namens Univé en de Asser burgemeester Marco Out eind april hardop hoopten dat de eerste Oekraïners nog vóór juni zouden slapen aan de Jan Bommerstraat, leek dat ietwat optimistisch. Het deel waar slaapvertrekken moesten komen, was immers nog slechts één grote lege ruimte. "We hebben best een grote verbouwing gehad", beaamt Karin von Bartheld van de gemeente Assen. "We hebben wanden en deuren geplaatst en alle ruimtes voorzien van elektra. Er is de laatste weken hard gewerkt."

Voor verzekeringscoöperatie Univé is het belangrijk lokaal iets te doen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zegt woordvoerder Wouter Meijering. "We hebben naar de capaciteit en bezetting van onze gebouwen gekeken en geconcludeerd dat we nog ruimte over hadden in dit pand. We zijn blij dat we met de gemeente Assen nu deze slaapplekken hebben gecreëerd."