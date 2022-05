Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers gaat in cassatie

Advocaat Roy van der Wal heeft namens oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Dat laat hij vandaag weten.

Kuipers is eerder deze maand door het hof veroordeeld tot een celstraf van 8,5 jaar. De Emmenaar heeft zich volgens het hof schuldig gemaakt aan leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Dat speelde zich af van 2014 tot en met 2017. In 2020 is Kuipers door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot tien jaar cel voor dezelfde feiten.

Geen inhoudelijke behandeling

De Hoge Raad behandelt een zaak niet meer inhoudelijk, maar kijkt of het recht en de procesregels goed zijn toegepast. Mocht dat volgens de Hoge Raad niet zo zijn, dan kan zij de zaak terugverwijzen naar het hof. Op welke gronden Kuipers precies in cassatie gaat, is nog niet duidelijk. "Om verschillende redenen kan de verdediging zich niet vinden in het oordeel van het hof", aldus Van der Wal. "Het vonnis beslaat bijna driehonderd pagina's, dus dat gaan we nog verder bekijken." Cassatie moet binnen twee weken na een veroordeling worden ingesteld, maar over de motivering mag een advocaat langer doen.

In een audiobericht op zijn socialemediapagina liet Kuipers al weten dat de uitspraak van het hof "een absolute tegenvaller is". "Er moet een voorbeeld gesteld worden, laat mij dat dan maar zijn", aldus Kuipers via sociale media. Vlak na de uitspraak liet advocaat Van der Wal ook al weten "erg teleurgesteld" te zijn.

Verdienmodel

Het Openbaar Ministerie (OM) betoogde tijdens de zitting bij het hof dat leden van de motorclub de door hen zelf aangeschafte hesjes moesten afstaan en een boete van 5.000 euro kregen. De aanklaagster noemde die werkwijze een verdienmodel voor de club. Bij de mishandeling in de memberroom van de club waren volgens het OM altijd meerdere No Surrender-leden aanwezig die niet ingrepen. De mishandelingen leidden wel eens tot botbreuken en verbrijzeling van botten. Het OM tilt er zwaar aan dat de clubleden vrijwel nooit de kans kregen om vrijwillig de club te verlaten.

"Een cultuur van wetteloosheid en geweld. De overheid werd buiten de deur gehouden", zei de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep). Volgens het OM heerste binnen de motorclub een strakke hiërarchie met eigen regels. Ze moesten zwijgen over wat binnen de club gebeurde. Leden die zich daar niet aan hielden, werden met harde hand de club uitgezet. De oud-leiders spraken deze zogeheten 'bad standing' met klem tegen.