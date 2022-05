Ziekenhuispersoneel rent van Hoogeveen naar Emmen om geld in te zamelen

Splinternieuwe sportschoenen, een hoge hartslag en flink zweten. Medewerkers van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen van Treant Zorggroep hardlopen vandaag naar Emmen om geld op te halen voor het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds.

"Dat is een fonds dat onderzoek doet naar de spoedeisende hulp (SEH) en hoe het beter kan", vertelt Luuk Tomson. Hij is Hoofd Spoedeisende Hulp bij het Scheperziekenhuis in Emmen. "We doen dit jaarlijks om wat extra financiën binnen te halen."

Estafette

De groep moet daarom aan de bak vandaag, want de afstand naar Emmen is flink. Om fris de eindstreep te halen wisselen de lopers elkaar af. "Het is een soort van estafettevorm. Iedereen doet een aantal kilometers, de één net wat meer dan de ander", lacht collega Aruna Rikkers. "Een auto rijdt mee om de mensen weer op te vangen."

Een traditionele estafettestok gebruiken ze niet, een klein gipshandje wordt tijdens het wisselen aan elkaar doorgegeven. "Typerend voor de spoedeisende hulp, denk ik", vervolgt Rikkers. "Het laatste stukje rennen we samen naar de finish."

Stadskanaal

Niet alleen het ziekenhuispersoneel uit Hoogeveen loopt naar Emmen, ook de collega's uit Stadskanaal doen mee. "Er zit geen ander ziekenhuis in de buurt. Dus we hebben afgesproken dat de posten uit Hoogeveen en Stadskanaal samen naar Emmen lopen. Het is dan ook wel mooi dat je met zijn allen aankomt."

Rikkers vindt het vooral mooi om ook wat anders te doen naast het werken met elkaar. "Zo'n dag lopen zorgt er toch voor dat je elkaar beter leert kennen. Een stukje teambuilding is nooit verkeerd."

Ruimte voor verbetering