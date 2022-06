Bijzondere expositie in Emmen moet mensen spiegel voorhouden: 'Ieder mens mag er zijn'

Niemand is volmaakt, maar vaak worden onze imperfecties vergroot in ons zelfbeeld. Met haar expositie 'Spiegelogie' wil fotograaf Dolly Pieterson dit doorbreken. "Ik wil mensen een spiegel voorhouden", vertelt ze. "Ik wil deelnemers laten zien hoe mooi ze zijn, ongeacht hun imperfecties. En ik wil toeschouwers laten zien dat ieder mens er mag zijn."

Het foto- en kunstproject van Pieterson is sinds zondag te bewonderen in MicksArt Collectief in Emmen. Er hangen vijf gigantische foto's en bij elke foto is ook een kunstwerk gemaakt, door een andere kunstenaar dan Pieterson. "Iedereen kijkt weer anders naar elkaar. Dat wilde ik laten zien. Deze kunstenaars hebben ook een kunstwerk van de deelnemers gemaakt, zonder dat ze mijn werk hadden gezien. Dat levert weer een heel ander beeld op."

Pieterson heeft een aantal mensen op de foto gezet met een beperking, ziekte of een psychische aandoening. Elke foto vertelt een verhaal, waarin de zogenaamde imperfectie juist als iets krachtigs naar voren komt.

Australische vlinders

Een van de deelnemers is Janet Balkestein uit Emmen. Zij leidt aan Pure autonomic failure (PAF), een progressieve ziekte aan haar autonome zenuwstelsel, waardoor ze soms zomaar alle energie kan kwijtraken en letterlijk in elkaar zakt. Om van de ziekte af te komen, wil Janet een therapie volgen in Australië.

Pieterson heeft Janet van de achterkant op de foto gezet. Ze heeft een korset op haar rug gefotoshopt. Twee Australische vlinders openen het korset. Symbolisch. "De cocon wordt geopend, zodat de mooie vlinder weer naar buiten kan komen. En hopelijk is dat wat de therapie in Australië gaat doen voor Janet."

Begrip hebben voor elkaar

Pieterson: "We leven in een maatschappij waar sociale media zo'n belangrijke rol speelt. En waarin iedereen onzeker wordt gemaakt door allerlei filters die overal overheen worden gegooid. Waarom kunnen we onszelf niet accepteren zoals we zijn; waarom kan de wereld ons niet accepteren zoals we zijn. Want ieder mens mag er zijn."

Wat Pieterson wil bereiken met haar kunst, is dat mensen meer begrip krijgen voor elkaar. "Ik hoop dat mensen met elkaar in gesprek gaan en niet zo snel oordelen alleen op de verpakking."

Openingstijden expositie

MicksArt Collectief is van woensdag tot en met zaterdag geopend tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Op zondag is de galerie open van 12.00 uur tot 17.00 uur. De expositie 'Spiegelogie' is nog tot en met 30 juli te bewonderen.