Muziekweekend Pesse start weer op: 'Het is altijd een feestje'

Duizenden bezoekers verwacht het Muziekweekend Pesse de komende dagen. "We mogen eindelijk weer", vertaalt organisator Jack Reinders de gevoelens van veel festivalgangers. "Het is een ons-kent-ons feest. We zijn klein begonnen in een aardappelloods en het is uitgegroeid tot een festival van deze omvang." Dat schuurfeest is nu een festival met zo'n 7.000 bezoekers per dag.

Het weiland bij Pesse bleef een tijd leeg. Door de coronamaatregelen konden festivals niet doorgaan. Dit jaar wist de organisatie pas in februari dat het festival weer georganiseerd kon worden. Dat was later dan gewenst, maar leverde voor de organisatie alsnog geen problemen op.

'Heel blij mee'

"We hebben al jaren een vaste groep 'hulpies', zoals we onze vrijwilligers noemen. Daar zijn we heel blij mee. We doen dit met drie man, maar daaromheen ook nog veertig vrijwilligers die precies weten wat ze moeten doen. Het is altijd een feestje, al bij de opbouw."